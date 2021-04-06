شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يدرس إراحة قفشة فى بعض مباريات الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى إراحة لاعب الفريق محمد مجدى قفشة فى بعض المباريات القادمة للأهلى، بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منها اللاعب.

ويرى موسيمانى أن قفشة شارك كثيراً الفترة الماضية مع الأهلى والمنتخب الوطنى ويعانى من الإجهاد الواضح لذا من الأفضل إراحته.

ويسعى موسيمانى لإراحة قفشة فى بعض المباريات غير القوية أو غير المهمة بالنسبة للفريق، حتى لا يتعرض اللاعب للإصابة نتيجة كثرة المشاركات مع الفريق وهو ما قد يُعرضه لعدم المشاركة فى بعض المباريات المهمة.

ويتطلع المدير الفني للأهلي لاستغلال عودة أكثر من لاعب في نفس مركز قفشة للاستعانة بهم ببدلاً منه، حيث استعاد الأهلي مؤخراُ الثنائى وليد سليمان وناصر ماهر بعد التعافى من الإصابة الأخيرة.

على صعيد متصل يدرس بيتسو موسيماني الاعتماد على بعض لاعبي الفريق الذين لم يحصلوا على فرصة كافية الفترة الماضية وكذلك العائدين من الإصابة خلال مباراة سيمبا التنزاني المقبلة.

ويلعب الأهلي مع سيمبا الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

كما يرغب المدير الفني في منح الفرصة لهؤلاء اللاعبين باعتبار أن مباراة سيمبا "تحصل حاصل" حيث صعد الفريقين للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها، فالفريق التنزاني صعد كأول المجموعة برصيد 13 نقطة فيما صعد الأهلي ثانياً بـ8 نقاط بينما ودّع المريخ وفيتا كلوب الكونغولي البطولة.