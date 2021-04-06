شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة النصح والإرشاد بين موسيماني ومدافع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بدر بانون لاعب الفريق بالتركيز في الملعب خلال الفترة المقبلة، وعقد موسيماني جلسة خاصة مع المدافع المغربي بالفريق من أجل توجيه عدة نصائح له بسبب الأخطاء التى إرتبكها في مباراة المريخ السوداني الأخيرة ببطولة أفريقيا والتى أنتهت بالتعادل 2-2.

ونصح المدير الفني مدافعه المغربي بالهدوء والابتعاد عن أية مؤثرات خارجية حتى يستعيد مستواه المُتميز وحتى لا تتكرر أخطاء مباراة المريخ التى كانت غريبة للغاية ولا يصح أن تخرج من مدافع كبير.

من ناحية أخرى، احتوى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، الأزمة التى وقعت بين ثنائي الفريق محمد الشناوي ومحمد هاني خلال مبارة المريخ السوداني، السبت، بالسودان فى بطولة أفريقيا. وعقد عبد الحفيظ جلسة بين الشناوي وهاني عقب المباراة التى انتهت بالتعادل 2/2 وطالبهما بإغلاق ملف الأزمة العابرة التى وقعت بينهما بين شوطي المباراة لأن الفريق أمامه ارتباطات مهمة الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.

وأكد الشناوي وهاني أن ما حدث بينهما فى مباراة المريخ لم تكن سوى "نرفزة ملعب" سرعان ما انتهت بعد المباراة، بل مع بداية الشوط الثانى، خاصة أن هاني توجه إلى الشناوي فى الملعب واعتذر له وقبل رأسه على الملأ حتى تلتقط الكاميرات هذه اللقطة وتنتهي الأزمة قبل أن يتم تحريفها أو تفاقهما.