شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شيكابالا رجل المواقف الصعبة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثبت أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم نادى الزمالك، يوما بعد يوما أنه رجل المواقف الصعبة فى القلعة البيضاء فى ظل تألقه الملفت للنظر وقت الشدة ، حيث نجح فى بذل مجهود كبير فى لقاء موالودية الجزائر ليسجل الهدف الثانى الفريق الأبيض فى دورى أبطال أفريقيا.

ونجح شيكابالا فى المساهمة بقوة فى تحقيق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وخطف الفهد الأسمر شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، أنظار الفرنسي كارتيرون، بعد تألقه الملفت في التدريبات الأخيرة برفقة زميله محمد عبد الشافي، لينال الثنائي إشادة المدرب الفرنسي طوال الأيام الماضية، بخلاف حصولهم على درجات مرتفعة في التقيمات الخاصة باللاعبين خلال التدريبات، سواء على صعيد اللياقة البدنية أو الالتزام الفني والتكتيكي.

ونجح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فى تجهيز محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق للمشاركة في مباراة الزمالك ومولودية الجزائر.

وإستطاع كارتيرون برفقة جهازه المعاون وضع برنامج تأهيل مكثف للاعب حتى ظهر بهذا المستوى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب شيكابالا فى الصور التالية :