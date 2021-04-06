مرتضى منصور استخدمني للضغط على لاعبي الزمالك.. 5 تصريحات نارية لميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب الزمالك السابق، كواليس عمله في وقت سابق بالاتفاق مع مرتضى منصور رئيس النادي السابق في سياسة الضغط على بعض اللاعبين من أجل تمديد التعاقد.

وقال ميدو في تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس"، إنه تم استخدام برنامجه بالاتفاق مع مرتضي من أجل الضغط علي أشرق بنشرقي انه يسحب الانذار اللي أرسله للزمالك.

وأضاف:" خبر أشرف بنشرقي وانذار فسخ التعاقد مع النادي كان بالاتفاق مع مجلس إدارة الزمالك ومجلس الإدارة استخدم البرنامج أداة إعلامية للنادي".

وتابع:" قولت أن اللاعب يوسف أوباما يضع شروطا لناديه في وقت التجديد وهذا كان بالاتفاق مع مرتضى منصور لعمل ضغوط على اللاعب من أجل التجديد للنادي".

وأوضح ، أن الزمالك حاليا اقصى اماله انه يصبح مثل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الكلام عن نادي القرن والمظلومية يمنح مبرر للاعبي الزمالك للهزيمة وتصبح بعد ذلك "شماعة"، مؤكدًا أنه أمر ضرروي النظر إلى الأمام.

وأكمل:" في الأهلي توضع مصلحة النادي فوق المصالح الشخصية، لكن في نادي الزمالك توضع المصالح الشخصية فوق النادي".

وأشار إلى أن فاروق جعفر قاله له " من قال لك اننا نسعى لمصلحة نادي الزمالك؟"، لافتًا أن هؤلاء هم من يعملون داخل النادي.

وأتم تصريحاته:" مجاملة الأهلي كانت أكتر من الزمالك، لكن في وقت وجود مرتضى منصور، بدأ اتحاد الكرة ولجنة الحكامي خافوا من مرتضى عشان "بيديهم فوق دماغهم"، فاصبحت المجاملة متساوية".