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التشكيل المتوقع لمعركة ريال مدريد ضد ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، سيحل ضيفا على ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي .

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل ريال مدريد الإسباني، على أن يقام لقاء الإياب في الرابع عشر من الشهر الجاري على ملعب آنفيلد.

ويفتقد ريال مدريد في مباراته اليوم جهود الثلاثي إيدن هازارد، داني كارفخال وسيرخيو راموس بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية فيدي فالفيردي.

على الجانب الآخر، يواصل ليفربول خوضه للمباريات في غياب ثلاثي الدفاع فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب وجو جوميز بسبب الإصابة، ولحق بهم مؤخرا لاعب الوسط وقائد الريدز جوردان هندرسون.

التشكيل المتوقع لريال مدريد اليوم

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميليتاو، رافاييل فاران، ناتشو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، فينسيوس جونيور، كريم بنزيما

التشكيل المتوقع لليفربول اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، فيليبس، أوزان كاباك، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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