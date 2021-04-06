بالمواعيد والقنوات الناقلة.. صدام ريال مدريد وليفربول يتجدد.. ومواجهتان في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تقام اليوم الثلاثاء، مباراتان في دوري أبطال أوروبا بربع نهائي البطولة، إحداهما ستكون بين ريال مدريد وليفربول، والأخرى بين مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند.

وفي مسابقة دوري we المصري يلعب غزل المحلة أمام سموحة، وإنبي يحل ضيفًا على أسوان.

ونرصد لكم في يلا كورة، المواعيد والقنوات الناقلة لأبرز مباريات اليوم الثلاثاء:

دوري أبطال أوروبا

9:00 مانشستر سيتي و بوروسيا دورتموند - القنوات الناقلة ( beIN Sports 2 HD Premium - beIN Sports HD 2 English).

9:00 ريال مدريد و ليفربول - القنوات الناقلة (beIN 4K HDR - beIN Sports 1 HD Premium).

الدوري المصري

3:00 غزل المحلة وسموحة - القناة الناقلة (ON Time Sports 1 HD).

5:00 أسوان و إنبي - القناة الناقلة (ON Time Sports 1 HD).