شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي: «الملك» و«الفرسان» جديران بتمثيل سلة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة التهنئة لإدارة ولاعبي نادي الشارقة لكرة السلة والجهازين الفني والإداري، على تتويج الفريق بطلاً لأغلى الكؤوس، كأس صاحب السمو رئيس الدولة قائلاً : إن هذا الإنجاز الذي تتسابق عليه كل أندية الدولة كان عن جدارة لأن الفريق الشرقاوي عرف كيف يستثمر الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي ويجبر منافسه شباب الأهلي على خوض خمس دقائق إضافية والتعامل الجيد مع أحداث الوقت الإضافي ما قاده لاستعادة اللقب بعد 11 عاماً من الانتظار.

وأضاف أن هوية الفائز لم تحسم إلا مع صافرة النهاية، ما يؤكد مكانة الفريقين اللذين تناوبا عل لقبي الدوري والكأس نتيجة لمستواهما المميز طوال الموسم ووجود لاعبين دوليين يمثلون ركيزة المنتخب الوطني، كذلك هنأ القرقاوي إدارة ولاعبي شباب الأهلي والجهازين الفني والإداري على المستوى الذي ظهر عليه الفريق في المباراة، مؤكداً أن الفريقين جديران بتمثيل سلة الإمارات في بطولتي العرب والتعاون المقررتين خلال العام الحالي، مثمناً مشاركتهما في هذين الحدثين الكبيرين، خاصة وأن الإمارات تتبوأ قيادتي الاتحاد العربي لكرة السلة واللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون.