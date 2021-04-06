قبل موقعة الليلة.. كيف تغيرت تشكيلة ليفربول وريال مدريد منذ نهائي 2018 ؟

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

يستضيف ريال مدريد الإسباني فريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد مباراة اليوم هي تكرار لنهائي دوري الأبطال 2018، والذي فاز به الفريق الملكي على حساب الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ليلة اللقب الـ 13 للريال.

وشهدت موقعة 2018 عدداً من اللقطات التي لا تمحى من الذاكرة، مثل لقطتيّ حارس مرمى ليفربول كاريوس وإسهامه في فوز الريال باللقب الأوروبي، بجانب تألق لاعب الملكي جاريث بيل وإحرازه هدفين حاسمين، بالإضافة إلى اللقطة الأشهر وهي واقعة سيرجيو راموس ومحمد صلاح.

وبعد مرور ثلاث سنوات على مواجهة 2018، قد يبدو كلا الفريقين مختلفين إلى حد كبير في الوقت الحالي، لكن في الواقع سيكون هناك العديد من الوجوه المألوفة التي ستواجه بعضها البعض مرة أخرى.

تشكيل الفريقين في نهائي 2018

ريال مدريد: نافاس ، مارسيلو ، راموس ، فاران ، كارفاخال ، كروس ، كاسيميرو ، مودريتش ، إيسكو ، رونالدو ، بنزيمة.

ليفربول: كاريوس ، روبرتسون ، فان ديك ، لوفرين ، ألكسندر أرنولد ، ميلنر ، هندرسون ، فينالدوم ، ماني ، فيرمينو ، صلاح

تغييرات عديدة في تشكيل ريال مدريد

لو لم يتم التأكد من فقدان قائد الفريق سيرجيو راموس وداني كارفاخال بسبب الإصابة، لكان من المحتمل أن يستدعى المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان نفس التشكيلة الأساسية التي خاض بها نهائي 2018، باستثناء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) والحارس كيلور نافاس (باريس سان جيرمان).

وبالإضافة إلى هذه الغيابات الأربعة، فمن المحتمل أن يترك زيدان إثنين آخرين، وهما مارسيلو وإيسكو.

ومن المتوقع ألا نشهد أي تغييرات في خط وسط ريال مدريد، حيث سيدفع زيدان بـ (كروس - كاسيميرو - مودريتش)، كما أن خط الهجوم سيقوده كريم بنزيمة، بجانب كل من ماركو أسينسيو وفينسيوس جونيور، مع عدم التأكد من مشاركة إيدين هازارد.

ليفربول .. الأمر مختلف

على الجانب الآخر، فإن تشكيلة ليفربول في مواجهة الليلة لن تختلف كثيراً عن نهائي 2018، حيث تم بيع لاعبين إثنين فقط وهما الحارس كاريوس والمدافع لوفرين.

ومن المؤكد أن يدفع المدير الفني للريدز، الألماني يورجن كلوب، بالحارس أليسون بيكر، إلا أن الإصابات التي ضربت صفوف الفريق خلال الأشهر الماضية ستجبره على إجراء تغييرات أكثر مما كان سيفعل بخلاف ذلك.

ويعاني ليفربول من عدم وجود أبرز مدافعيه الهولندي فيرجيل فان دايك منذ بداية الموسم تقريباً، بجانب جوميز وماتيب، إلا أن الثنائي أوزان كاباك وناثانيل فيليبس سيُطلب منهما مواصلة عملية التبلور.

وفي خط الوسط، سيغيب قائد الريدز هيندرسون عن مواجهة الريال، لكن بديله فابينيو سيكون جاهزاً، بجانب لاعب واحد من هؤلاء (فينالدوم - تياجو - ميلنر)، أو اللاعب الشاب كورتيس جونز.

وفي الهجوم، سيكون ثلاثي نهائي 2018 حاضراً في مواجهة الليلة (صلاح - فيرمينيو - ماني).

مواجهة ليفربول وريال مدريد الليلة لن تحسمها 90 دقيقة مثل آخر مرة التقيا فيها، إلا أنها قد تقطع شوطًا طويلاً لتحديد من سيقترب خطوة من نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.