شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حديث لاعبي الزمالك مع النقاز قبل موقعة حسم التأهل الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من لاعبي فريق الزمالك، على التواصل مع زميلهم السابق، حمدي النقاز ظهير أيمن فريق الترجي التونسي الحالي، للحديث معه عن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسدل الستار على مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال يوم السبت المقبل بإقامة مباراتي الزمالك مع تونجيث السنغالي بالقاهرة والترجي ضد مولودية الجزائر في تونس، ويحتاج أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز على بطل السنغال وخسار المولودية أمام الترجي للتأهل كثاني المجموعة برفقة بطل تونس، حيث يحتل الأبيض حاليا المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني بـ 8 نقاط والترجي المتصدر بـ 10 نقاط.

وتواصل بعض لاعبي الزمالك مع حمدي النقاز للحديث عن مباريات الجولة الأخيرة، وأكد اللاعب التونسي أنه سيقاتل برفقة زملائه في مباراة مولودية الجزائر لتحقيق الفوز رغم ضمان الصعود والحاجة للتعادل فقط لضمان صدارة المجموعة لكن تعاهد كافة اللاعبين للقتال وتحقيق الفوز والتأهل عن جدارة.

كما أكد حمدي النقاز للاعبي الزمالك أنه لاعبو الترجي يسعون لمصالحة الجماهير بعد الخسارة المفاجئة أمام تونجيث، وتم عقد جلسة معه من جانب الجهاز الفني للتأكيد على أهمية مباراة المولودية وضرورة اللعب على تحقيق الفوز فقط.