شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل تكاليف الحكام الأجانب لمباراة الزمالك والأهلي فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، عن أنه سيتم تحمل تكاليف استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي يوم 18 إبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري، خاصة أنه هناك قرار مسبق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة وتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام هذا الطاقم ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تغيير هذا البند في الفترة المقبلة وتحمل الناديين الأهلي والزمالك تكاليف الحكام الأجانب في المباراة التي تجمعهما.

ويخاطب مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، السبت المقبل، عدة دول أوروبية من أجل استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي المقرر لها 18 إبريل الجارى والمؤجلة من الجولة الـ4 للدوري ، وقرر مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة الدول التى تطبق تقنية الـvar فى الدوريات الخاصة بها من أجل تعيين حكام لمباريات الزمالك والأهلي، خاصة أن مباريات الدوري هذا الموسم تقام باستخدام تقنية حكم الفيديو.

ويواجه اتحاد الكرة أزمة في استقدام حكام أجانب بسبب إجراءات العزل المتبعة في العديد من الدول الأوربية الكبيرة بسبب إجراءات كورونا ، وبالتالي سيخاطب اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة العديد من الدول الأوروبية و الأسيوية لتعيين حكام أجانب تحسبا لرفض العديد من الدول الأوروبية إرسال حكامها بسبب كورونا وإجراءات العزل المتبعة في العديد من الدول.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن مباراة قمة الدورى بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة فى منافسات الدورى المصرى، ستقام فى موعدها المحدد يوم الأحد 18 أبريل الجارى باستاد القاهرة.