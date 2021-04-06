شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو بسبب «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعنلت وزارة الرياضة في كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، أنها «لن تشارك في أولمبياد طوكيو هذا العام من أجل حماية رياضييها من المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا».

وأعلنت الوزارة بموقعها «جوسون سبورتس» على الإنترنت أنها «اتخذت القرار في اجتماع للجنة الأولمبية لكوريا الشمالية في 25 مارس/آذار وبمشاركة كيم إيل جوك وزير الرياضة، بحسب وكالة»يونهاب«.

وقالت وزارة الرياضة «قررت اللجنة عدم المشاركة في الألعاب الأولمبية رقم 32 لحماية رياضييها من الأزمة الصحية العالمية المتعلقة بفيروس كورونا».



وأضافت الوزارة، أن «الاجتماع ناقش بعض طرق تطوير الرياضة، وحصد ميداليات في المسابقات الدولية في السنوات الخمس المقبلة»،وفقا لرويترز.