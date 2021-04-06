«مين قال إننا عايزين الزمالك يقف على رجله!».. ميدو يفضح فاروق جعفر على «كلوب هاوس»

الشارقة - اميمة ياسر -

فضح أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، فاروق جعفر، اللاعب التاريخي للقلعة البيضاء، على موقع التواصل الاجتماعي "كلوب هاوس".

وقال ميدو عبر "كلوب هاوس" إنه طلب من فاروق جعفر الوقوف بجانب نادي الزمالك، ليرد الأخير قائلًا: "مين اللى قال إن عايزين نقف جنب الزمالك، ومين قال إننا عايزين الزمالك يقف على رجله"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الوطن".

وأضاف ميدو: "مجاملة الحكام للأهلي كانت أكثر في العشرين سنة الماضية، أكثر من الزمالك"، بحسب قوله.

يشار إلى أن الزمالك يحتل المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، حيث لعب 14 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل 3 مرات وخسر مباراة وحيدة، فيما سجل 23 هدفاً واستقبل 6 أخرى كأقوى خط دفاع بعد الأهلي في المسابقة.

وأمس الإثنين، تقدم ميدو باستقالته من منصب المستشار الفني لنادي بيراميدز، وذلك بعد أيام قليلة من أزمته مع أحمد فتحي لاعب الفريق الحالي.

وكان الثنائي ميدو وفتحي قد دخلا في مشادة قوية أخيرة بسبب اعتراض اللاعب على عدم مشاركته بشكل أساسي مع بيراميدز بعد قرار المدرب الأرجنتيني.

وكتب ميدو تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم".

وخسر بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وسجل شريف إكرامي بالخطأ في مرماه، فيما سجل بن مالانجو الهدف الثاني في مرمى بيراميدز.