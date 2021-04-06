شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة المصرى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء غداً الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز، حيث يخوض الدراويش مرانه الاخير فى الاسكندرية بعدما دخل معسكر مغلق مبكر هناك استعداداً للمباراة المرتقبة ، ويدرس إيهاب جلال المدير الفنى إجراء تغييرات واسعة فى تشكيلة فريقه قبل مواجهة المصرى البورسعيدى.

وهدد إيهاب جلال اللاعبين المقصرين فى فريقه بالاستبعاد من التشكيلة الأساسية بعدما واصل الدراويش نتائجه السلبية بعد السقوط أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصري.

وأعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال قائمة لاعبيه ، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى ، القائمة شهدت عودة عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وأحمد مصطفى بعد انتهاء برنامجهم التأهيلى بجانب تواجد محمد عبد السميع صاعد الفريق للمرة الأولى

حيث ضمت كل من ..

حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى.

الدفاع .. رضوان شريفى ، حسين السيد ، أحمد كاستيلو ، مروان صحراوى ، محمد عمار ، محمد بيومى ، عبد الله جمعة ، مصطفى فارس .

الوسط .. محمود دونجا ، عمر الوحش ، محمد حسن ، عماد حمدى ، نادر رمضان ، محمد عادل ، محمد صادق ، أحمد مدبولى ، أرى بابل ، عبد الرحمن مجدى ، أحمد مصطفى ، محمد عبد السميع.

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو .

ولم يستطع الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 11 مباراة ، خسر 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات ، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

وحذر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للإسماعيلى لاعبيه من الاستهتار بالتدريبات أو التراخى فى تنفيذ تعليماته، خلال اجتماعه معهم بحضور الجهاز المعاون بالكامل، حيث أكد إيهاب جلال لجميع اللاعبين أن معيار العدالة هو الوحيد الذى سيعمل به الجهاز الفنى، منوها إلى أن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق، وطالب مدرب الدراويش من لاعبيه بضرورة التركيز فى التدريبات واستيعاب أفكاره سريعا، من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها، مشدداً على أن المقصرين لن يكون لهم مكان فى تشكيل الدراويش.

وشدد مدرب الإسماعيلى الجديد على أنه ينتظر من جميع اللاعبين بذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة فى الدورى وإعادة البسمة للجماهير مع تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة، كما أكد إيهاب جلال على أهمية التزام جميع اللاعبين بالتعليمات الموضوعة، مشددا على أنه لا يوجد مكان بالفريق لأى لاعب يثبت تهاونه فى حق ناديه.

واعتبر جلال أن قيمة وجماهيرية الإسماعيلى أمر يؤكد على أن المسئولية كبيرة وتحتاج من الجميع تقديم أفضل مالديهم والتركيز على حصد الانتصارات.