شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يذاكر تونجيث ويطلب تقريرا شاملا عن بطل السنغال خارج الديار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من جهازه المعاون تجهيز تقرير كامل عن فريق تونجيث السنغالي، لدراسته جيدا استعدادا للمباراة المصيرية المقرر لها يوم السبت المقبل، أمام تونجيث السنغالي فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وطلب المدير الفني للزمالك، من معاونيه إعداد تقرير عن مباراة الذهاب بين الفريقين والتي انتهت بالتعادل السلبي في السنغال للوقوف على الأخطاء التي وقع فيها الأبيض ومحاولة معالجتها في المباراة المقبلة.

ويسدل الستار على مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال يوم السبت المقبل بإقامة مباراتي الزمالك مع تونجيث السنغالي بالقاهرة والترجي ضد مولودية الجزائر في تونس، ويحتاج أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز على بطل السنغال وخسار المولودية أمام الترجي للتأهل كثاني المجموعة برفقة بطل تونس، حيث يحتل الأبيض حاليا المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني بـ 8 نقاط والترجي المتصدر بـ 10 نقاط.

كما طلب كارتيرون تقريرا عن مباراتي تونجيث أمام المولودية والترجي في الجزائر وتونس لرغبة المدير الفني في معرفة طريقة لعب الفريق السنغالي خارج الديار، والطرق التي يتبعها في صناعة الهجمات وتأمين دفاعاته.

ووضع مسئولو الزمالك، صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين، في مقدمة الأولويات قبل مباراة تونجيث المصيرية، لتحفيز اللاعبين على التألق أمام بطل السنغال، والسعي وراء تحقيق الفوز، والوصول للنقطة 8 بدوري الأبطال، وانتظار سقوط المولودية بتونس، وذلك بعدما جدد الزمالك آماله بالفوز على بطل الجزائر على أرضه وأمام جماهيره بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة مساء السبت، ليرفع رصيده للنقطة رقم 5 وجاء خسارة الترجي أمام تونجيث بالجولة نفسها ليجعل مباراتي الجولة الأخيرة في غاية الأهمية حيث يحتاج الزمالك للفوز وخسارة المولودية للتأهل بينما خسارة الترجي ستجعله يخسر أيضا صدارة المجموعة لصالح بطل الجزائر.