شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم ،الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريق لمباراة سيمبا التنزاني المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، ويتدرب الأهلي اليوم بعد الراحة التى حصل عليها أمس حيث خاض الفريق مراناً ظهر الأحد بعد ساعات من العودة من السودان وخوض مباراة المريخ في الجولة الخامسة والتى أنتهت بالتعادل 2-2.

وتُعد مباراة سيمبا "تحصل حاصل" حيث صعد الفريقين للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها ، فالفريق التنزاني صعد كأول المجموعة برصيد 13 نقطة فيما صعد الأهلي ثانياً بـ8 نقاط بينما ودّع المريخ وفيتا كلوب الكونغولي البطولة.

بعيداً عما سبق ، قال الدكتور أحمد ابوعبلة طبيب الأهلي إن حمدي فتحي لاعب الفريق سيخضع لفحص طبي بعد غد ، الخميس ، من أجل الوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي خضع لها في الذراع ، وأكد طبيب الاهلي أن حالة حمدي فتحي تتحسّن بشكل مستمر ، موضحاً أن الفحص الطبي سيُحدد المرحلة المقبلة من برنامج العلاج الطبيعي الذي سوف يخضع له.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة كينيا الأخيرة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

وأُصيب حمدي فتحي بكسر في عظمة الكعبرة وتحركت من مكانها لذا خضع اللاعب لعملية جراحية من أجل تثبيتها وهو ما استلزم تركيب مسمار نخاعي وشريحة في الذراع بهدف تقليل مدة غيابه عن الملاعب.