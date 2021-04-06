إبراهيم سعيد لـ "عصام الحضري": شريف إكرامي بيضيع مجهود فريق كامل

الشارقة - اميمة ياسر - علق الكابتن إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق، على رسالة دعم عصام الحضري لشريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز بعد التسبب في هزيمة الفريق أمام الرجاء المغربي بالكنفدرالية.

وكتب "سعيد" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: حقك تدعم بس الخطأ مش مره ولا مرتين ده مستمر يا حضري !!! وبيضيع مجهود فريق كامل والأهداف اللي زي كده بتعمل إحباط للاعيبه وعدم ثقه وهو مش حارس مرمي صغير المفروض اكتسب خبرات.

كان الكابتن عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق قد دعم شريف إكرامي بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة بيراميدز والرجاء المغربي والذي تسبب في إحراز الهدف الأول للفريق المغربي.

وكتب عصام الحضري تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، “كل الدعم لشريف إكرامي”.

وأضاف: لا يوجد حارس مرمي بدون اخطاء وانا واحد منهم افضل حراس المرمي في العالم يخطئون وهذا وارد في كرة القدم ,اتمرن كويس واقفل ودانك من أي هجوم عليك بالتوفيق يا نجم وربنا يكرمك ويوفقك يا شريف .

وتلقى بيراميدز هزيمته الأولى في دور المجموعات 0 / 2 أمام الرجاء المغربي وسُجل الهدف الأول عقب تسديدة ضعيفة لم ينجح شريف إكرامي في التعامل معها وحولها إلى داخل مرماه.