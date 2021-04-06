شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. زهرة الجنوب تخشى مفاجأت إنبى على استاد أسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أسوان نظيره إنبى في الخامسة عصر اليوم الثلاثاء، على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة يدخلها زهرة الجنوب بعد الخسارة من سموحة بخماسية دون رد في الجولة السادسة عشرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه عشرة أهداف وتلقت شباكه 21 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 نقطة فاز في 6 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وتمثل مباراة أسوان وإنبى بمثابة عودة الحياة إلى ملعب أبناء الجنوب بعد غياب استمر لـ 428 يوماً كاملاً منذ أخر لقاء أقيم على ذلك الملعب وكان لقاء الاسماعيلي في الدور الأول بدوري الموسم الماضي والذي أقيم في الثالث من شهر فبراير عام 2020.

ويحمل فريق أسوان ذكرى سعيدة عن أخر لقاء أقيم على ملعبهم مع الدراويش، حيث كان زهرة الجنوب قد حقق الفوز حينها بهدفين مقابل هدف، تحت القيادة الفنية لمجدي بد العاطي مدرب الفريق آنذاك، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ليخوض أسوان مبارياته بعد ذلك التاريخ خلال الموسم الماضي والجاري في القاهرة.

ويسعى علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لإستغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق فوز ثمين يساهم في انتشال تماسيح النيل بعد صدمة خماسية سموحة بأخر ظهور في الدوري ، في المقابل يسعى حلمى طولان المدير الفني لإنبى لحصد النقاط الثلاث لمواصلة خطة الفريق البترولى نحو الصعود للمربع الذهبى للمسابقة.