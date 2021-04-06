شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي: أستون فيلا يقدم موسما كبيرا .. ونتائج البريميرليج غير متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا افنجليزي، إن فريقه يقدم موسم جيدا جدا.

وأوضح المحمدي، في تصريحات تلفزيونية: «قدمنا موسم جيد جدا، والنتائج في البريميرليج هذا الموسم غير متوقعة».

وأكمل: «المباراة القادمة ستكون أمام ليفربول، قدمنا أداء مميزا أمامهم بالدور الأول».

وأتم: «الفوز على ليفربول 7-2 كانت نتيجة كبيرة ودفعة قوية قدمنا بعدها موسم كبير ويجب إنهاءه بشكل مميز».