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المحمدي: أستون فيلا يقدم موسما كبيرا .. ونتائج البريميرليج غير متوقعة

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا افنجليزي، إن فريقه يقدم موسم جيدا جدا.

وأوضح المحمدي، في تصريحات تلفزيونية: «قدمنا موسم جيد جدا، والنتائج في البريميرليج هذا الموسم غير متوقعة».

وأكمل: «المباراة القادمة ستكون أمام ، قدمنا أداء مميزا أمامهم بالدور الأول».

وأتم: «الفوز على ليفربول 7-2 كانت نتيجة كبيرة ودفعة قوية قدمنا بعدها موسم كبير ويجب إنهاءه بشكل مميز».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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