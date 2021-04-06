شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي تونسي: مباراة الترجي ومولودية الجزائر أخذت أكبر من حجمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي التونسي على الخلولولي، أن مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، في بطولة دوري أبطال افريقيا، أخذت أكبر من حجمها.

ويلتقي الترجي التونسي مع مولودية الجزائر، في الجولة السادسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال على الخلولولي، في تصريحات تلفزيونية، إن مباراة الترجي ومولودية الجزائر، أخذت أكبر من حجمها، مؤكدًا: «الترجي سيلعب في المباراة المقبلة على الفوز ولا يمكن أن يتواطأ مع الفريق الجزائري بخروج المباراة بالتعادل، حتى يتأهل الفريقين لدور الثمانية».

وأضاف: «الترجي تاريخه كبير في افريقيا، ولا يمكن أن يتلاعب في نتيجة أي مباراة«، موضحا: «شعبية الترجي في مصر أكبر من الجزائر، وسيقدم هدية لجماهيىر القلعة البيضاء بالفوز على المولودية».