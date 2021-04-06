شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: نعاني من مشاكل مالية .. وهذا ليس بجديد على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الأحمر، نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إن الفريق يعاني من مشاكل مالية منذ عام.

وأوضح الأحمر، في تصريحات تلفزيونية: نعاني من مشاكل منذ عام، وهذا الأمر ليس بجديد على نادي الزمالك، حيث حدثت من قبل تلك الأزمات المالية، ونجحنا في تخطي الظروف الصعبة.

وأضاف: «نحن كلاعبين نفصل المشاكل المالية عن اللعب، ونراعي الظروف الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي»، مضيفًا :«أعذر لاعبي فريق كرة القدم، لأن الضغوطات عليهم كبيرة، باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى في مصر».

ووجه أحمد الأحمر، رسالة إلى جماهير الزمالك قائلاً : «نشكركم على دعكم لنا طوال الفترة الماضية، وإن شاء الله سوف نتخطى تلك الظروف الصعبة في أسرع وقت».