شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد السلة يكشف كواليس أزمة مباراة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالمطلب، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، إن اتحاد اللعبة كان يتوقع حدوث أزمة في مباراة الأهلي والزمالك.

وأضاف عبدالمطلب، في تصريحات تلفزيونية: «توقعنا حدوث أزمة في مباراة الأهلي والزمالك بعد ماحدث في مباراة سموحة ونزول الجماهير لأرض المباراة، وكان لابد أن يكون هناك قرار لحل كل الازمات التي حدثت، وقررنا أن يمنع الجماهير من الحضور في الدوري».

وتابع :«كان هناك بعض الحاضرين لمباراة الاتحاد والزمالك وكان هناك اتجاه لإلغاء اللقاء ولكن مسؤولو الزمالك رحبوا باللعب وكتبوا إقرارا بذلك، مراقب مباراة الاتحاد والزمالك وطاقم التحكيم غادروا الملعب وكان الاتجاه إلغاء المباراة لحضور بعض الجماهير ولكن الزمالك تمسك باللعب».

وأوضح :«الأهلي تمسك بتطيق اللائحة وهذا حقه، والزمالك رأى أن وجود بعض الجماهير لا يضر، وأنه من الصعب أن يوجه الشكر لشيكابالا وحازم إمام ويطالبهما بالخروج من الملعب، والعقوبات التي تم توقيعها على الزمالك جاءت بالاجماع من جانب مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلة خلال الاجتماع».

وأكد : «سنجتمع يوم الأربعاء مع مسؤولي الزمالك، من أجل الاستماع لتفاصيل تظلمهم بشأن العقوبات، والأهلي اعترض شفهيا ولم يبعث بمكاتبات رسمية وبعض التصريحات التي صدرت من جانب إدارة الزمالك، كانت لكسب ود جماهير ناديهم».

وتابع: «لو حدثت أزمة مباراة الأهلي والزمالك في أي ناد آخر كان سيتم تطبيق اللائحة أيا كان اسم النادي، وكان سيتم أيضا تطبيق نفس العقوبة على الزمالك، لو كان رئيسه مرتضى منصور أو غيره ولو كانت العقوبة يتم اتخاذها من أجل مصلحة الأهلي أو الاتحاد كما ادعى البعض لقررنا اعتبار الزمالك منسحبا».

وأفاد : «المنافسة في كرة السلة هي الأقوى، بين باقي الرياضات والمنافسة لاتقتصر على ناد أو اثنين، وفي المستقبل لن يتم دخول أي فرد حتى لو بالتراضي بين الناديين».