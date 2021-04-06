شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تدفع الترجي للفوز على المولودية.. دون النظر للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يكون تأهل فريق الزمالك للمرحلة المقبلة بدوري أبطال أفريقيا مرتبطا بتحقيقه الفوز فقط في مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات أمام تونجيث السنغالي، بينما يجب فوز فريق الترجي التونسي بالجولة نفسها على مولودية الجزائر، ليتأهل الأبيض كثاني المجموعة برفقة بطل تونس، حيث يحتل الأبيض حاليا المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني بـ8 نقاط والترجي المتصدر بـ10 نقاط.

وبسبب ضمان الترجي التونسي التأهل للدور المقبل بدوري الأبطال مهما كانت نتيجته أمام المولودية، حيث يحتاج للفوز أو التعادل لتصدر المجموعة والخسارة تجعله يتأهل في المركز الثاني، بدأ البعض يتخوف من إمكانية عدم خوض الفريق التونسي المباراة بجدية كاملة، ولكن مسئولو الزمالك يرون عكس ذلك تماما، ولديهم يقين كامل بقتال فريق الترجي في مباراته المقبلة لتحقيق الفوز لعدم أسباب.

مصالحة الجماهير

يسعى لاعبو الترجي لمصالحهم جماهيرهم، بعد الخسارة المفاجئة في مباراة الجولة الماضية أمام تونجيث، حيث لن تتقبل الجماهير التونسية خسارة فريقها مباراتين متتاليتين، خاصة أن مباراة المولودية ستقام في تونس، لذا لن تقبل الجماهير سوى بالفوز فقط.

الحفاظ على تاريخ وسمعة الترجي

كثرة الأقاويل حول مباراة الترجي والمولودية جعل الفوز والتألق فيها أمر حتمي بالنسبة لبطل تونس للحفاظ على تاريخ وسمعة النادي الأفريقية، لذا تعاهد كافة اللاعبين للقتال وتحقيق الفوز والتأهل عن جدارة، في صدارة المجموعة.

تجنب متصدري المجموعات الأخرى

كما يسعى الترجي لتجنب مواجهة الفرق المتصدرة للمجموعات الأخرى بدوري الأبطال باحتلال صدارة المجموعة، لتكون فرص تأهله في البطولة أكبر، ولا يضمن الفريق التونسي انتهاء مباراته أمام المولودية بالتعادل حالة عدم الضغط واللعب بروح عالية، لذا سيكون اللعب على الفوز هو الحل الأفضل والأمثل لضمان صدارة مجموعته.