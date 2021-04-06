شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يطير للغردقة اليوم لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم الثلاثاء، فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى للغردقة لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها الثالثة عصر غداً الأربعاء على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 18 للمسابقة الدوري الممتاز، وفرض بسيونى سياج من السرية والتركيز على استعدادات فريقه لهذه المباراة بغية حصد نقاطها لتعديل وضع الطلائع بجدول المسابقة لاسيما بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الاخيرة للدوري ليتوقف رصيد الفريق عند النقطة 14 في المركز الـ 15 بالجدول.

ووصل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لمباراته رقم 102 فى مسيرته التدريبية، واستطاع بسيونى أن يحقق الفوز فى 40 مباراة بينما تعادل فى 36 لقاء وخسر 26 مواجهة أخرى.

وأكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن اللعب الجماعى أهم ميزة للأهلى بخلاف الزمالك، مشيرا إلى أن لاعبه مهند لاشين تعرض للظلم بالاستبعاد من صفوف الفراعنة وكذلك يوسف أوباما لاعب الزمالك. وقال بسيونى فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نسير بخطى ثابتة فى الطلائع، الفريق فقد نقاطا سهلة قبل عودتى لقيادته لو حصلنا على ست منها فقط لاختلف الوضع، فنحن أكثر الفرق وصولا للمرمى والأكثر استحواذا وإضاعة للفرص، ونقدم نجوما متألقين سواء الموسم الماضى مثل كريم طارق وعمار حمدى وناصر منسى أو الموسم الحالى مثل أحمد سمير وعمرو جمال ومهند لاشين".

وتابع مدرب الطلائع، "انتظروا الإسماعيلى بصورة مختلفة مع إيهاب جلال لأنه مدرب هادئ وهذا ما يحتاجه لاعبو الدراويش، اللعب بهدوء ودون عصبية".

وأضاف عبد الحميد بسيونى، أن الأهلى والزمالك يملكان أفضل لاعبين فى أفريقيا وليس مصر فقط، ولكن الأهلى يتفوق لأنه يقدم كورة جماعية بعكس الزمالك الذى يمتلك مهارات أكبر ولكن الجماعية تكسب، الزمالك لما يدخل فيه جول الفرقة بتتلغبط وبيلعبوا بشكل فردى.

وعن انضمام أحمد سمير للأهلى قال مدرب الطلائع، "أحمد سمير مرتبط بعقد معنا لمدة موسمين وحتى الآن ليس هناك أى مفاوضات وطالبنا كل اللاعبين بالتركيز مع الفريق لتحسين وضعه بجدول الدورى ووقتها سوف نفتح كل الملفات ولكن فى حالة استمرار الوضع على ماهو عليه فلن نوافق على رحيل أى لاعب".

وعن اللاعب الذى يراه تعرض للظلم بالاستبعاد من منتخب مصر قال عبد الحميد بسيونى، "مهند لاشين لاعب الطلائع يستحق الانضمام للمنتخب، مستواه ثابت منذ موسمين وأفضل ديفندر فى مصر ويستحق اللعب الدولى، وتم إبلاغنا فى الطلائع بوجود أحمد سمير ومحمد بسام وتم استدعاء بسام فقط، ويستحق أيضاً يوسف أوباما لاعب الزمالك الانضمام للمنتخب".