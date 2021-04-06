شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: أتمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي أفريقيا .. وشريف إكرامي حارس كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادر على الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال فرج عامر، في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك قادر على تخطي عقبة تونجيت السنغالي، والترجي التونسي يفوز على مولودية الجزائر، ويتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية للبطولة الأفريقية».

وأضاف: «الزمالك قدم مباراة جيدة للغاية أمام مولودية الجزائر، واستحق الفوز باللقاء»، مشيرًا :«الأهلي لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في مواجهة المريخ السوداني، خاصة في الشوط الأول».

وتابع :«الأهلي لديه لاعبين أصحاب خبرات كبير، قادرين على التعامل مع الظروف الصعبة التي واجهوها خلال اللقاء»، مضيفًا :«أتمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي البطولة، مثلما حدث في النسخة الماضية».

وعن الخطأ الذي ارتكبه شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، في مباراة الرجاء المغربي، قال :«شريف إكرامي حاسر كبير وله تاريخ كبير وخدم المنتخب الوطني، وأي حارس معرض لارتكاب مثل تلك الأخطاء».