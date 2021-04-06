شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: من حق الأهلي نشاء فرع في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بإنشاء النادي الأهلي فرع جديد له في الإسكندرية.
وقال فرج عامر، في تصريحات تلفزيونية: «لست طرفًا في موضوع إنشاء الأهلي فرع جديد له في محافظ الإسكندرية، ولكن لا مانع من تواجد الأهلي في الإسكندرية».
وأضاف : «الأهلي من حقه التواجد في الإسكندرية، مثلما من حق سموحة التواجد في القاهرة»، مؤكدًا: «وجود الأهلي في الإسكندرية، لن يقلل من قيمة وتاريخ نادي الاتحاد السكندري».
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