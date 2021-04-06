شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: حسام حسن أفضل مهاجم في مصر .. وجلسه مع أهلي طرابلس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، أن حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، سينتقل لنادي أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة.

وقال فرج عامر، في تصريحات تلفزيونية: «حسام حسن، سينتقل إلى نادي أهلي طرابلس الليبي لمدة 4 أشهر على سبيل الإعارة مقابل مليون دولار».

وأضاف: «سيتم حسم انتقال حسام حسن، للنادي الليبي بعد غدٍ الأربعاء، وذك عقب مباراة غزل المحلة في مسابقة الدوري».

وتابع :«حسام حسن من أفضل مهاجمي مصر، ولو بيلعب في الأهلي والزمالك لاحترف في أكبر الدوريات الأوروبية وأصبح لاعبًا أساسيًا في المنتخب الوطني».