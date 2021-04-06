شكرا لقرائتكم خبر عن ماكيدا: عودة كارتيرون مفيدة للزمالك .. والأهلى يتميز بالاستقرار الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسباني خوان خوسيه ماكيدا، المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السكندري، أن فريق الزمالك يمتلك لاعبين على مستوى عال على الرغم من رحيل مصطفي محمد للاحتراف في الدورى التركي.

وقال ماكيدا، في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك يقدم نتائج مميزة ويمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب إمكانيات فنية كبيرة وعاني من مشاكل في خط الهجوم بسبب رحيل مصطفي محمد وعودة كارتيرون مفيدة للفريق».

وأضاف: «الأهلى يتمتع بالاستقرار الفني وهذا انعكس على مشواره في بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا مع موسيماني».