شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: خطأ إكرامي يقاس بحجمه كحارس مرمي كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادر السيد، حارس مرمي الزمالك والأهلي السابق، أن خطأ شريف إكرامي مع بيراميدز خلال مباراة الرجاء المغربي كبير للغاية، خاصة أنها في مباراة هامة.

وقال السيد، في تصريحات تلفزيونية: «خطأ إكرامي يقاس بحجمه كحارس مرمي كبير له تاريخ وبطولات والمباريات الكبيرة لا تحتمل مثل هذه الأخطاء على الإطلاق».

وأضاف: «شريف إكرامي حارس مرمي كبير وله خبرات عديدة ولعب في النادي الأهلي ويمتلك تاريخا كبيرا من البطولات واحترف في فينورد الهولندي».