شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: خطأ إكرامي يقاس بحجمه كحارس مرمي كبير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادر السيد، حارس مرمي الزمالك والأهلي السابق، أن خطأ شريف إكرامي مع بيراميدز خلال مباراة الرجاء المغربي كبير للغاية، خاصة أنها في مباراة هامة.
وقال السيد، في تصريحات تلفزيونية: «خطأ إكرامي يقاس بحجمه كحارس مرمي كبير له تاريخ وبطولات والمباريات الكبيرة لا تحتمل مثل هذه الأخطاء على الإطلاق».
وأضاف: «شريف إكرامي حارس مرمي كبير وله خبرات عديدة ولعب في النادي الأهلي ويمتلك تاريخا كبيرا من البطولات واحترف في فينورد الهولندي».
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