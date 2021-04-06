شكرا لقرائتكم خبر عن رابح ماجر: شيكابالا يمتلك مهارات عالية .. وصلاح يقوم بدور كبير مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رابح ماجر، أسطورة كرة القدم الجزائري، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو من أفضل لاعبي القلعة البيضاء.

وقال رابح ماجر، في تصريحات تليفزيونية: «شيكابالا، لاعب مميز للغاية، ويمتلك مهارات عالية، وأحرز هدفا مميزا في مباراة مولودية الجزائر وأحبه بصفة شخصية».

وعن الأداء الذي يُقدمه النجم المصري محمد صلاح، مع نادي ليفربول الإنجليزي، قال :«صلاح، يقوم بدور كبير مع نادي ليفربول حيث قاده للفوز بالعديد من البطولات، ويتألق اللاعب من مباراة لأخرى، كما ظهر بمستوى مميز للغاية في مباراة مصر الأخيرة امام جزر القمر، في تصفيات كأس الأمم الافريقية 2022».