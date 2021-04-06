شكرا لقرائتكم خبر عن رابح ماجر: لا يمكن أن يحدث تواطؤ بين الترجي والمولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رابح ماجر، أسطورة كرة القدم الجزائرية، أن مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، ستكون صعبة للغاية.

ويلتقي الترجي التونسي مع مولودية الجزائر، في الجولة السادسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال ماجر، في تصريحات تليفزيونية: «مباراة الترجي ومولودية الجزائر، ستكون صعبة للغاية، فكل فريق سيبحث عن تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى دور الثمانية».

وأضاف: «لا يمكن أن يحدث أي تواطؤ من الفريقين قبل المباراة، كل فريق لديه طموح في تحقيق، للتأهل إلى الدور المقبل».

وواصل: «رحيل عبدالقادر عمراني، من تدريب مولودية الجزائر، جاء في توقيت غير مناسب خاصة أن الفريق لديه مباراة هامة أمام الترجي»، موضحًا :«هناك العديد من المشاكل الداخلية في فريق المولودية، وهى ما تسببت في تذبذب نتائج الفريق».