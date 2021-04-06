شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستدرج سموحة "المنتشى" اليوم بافتتاح الجولة 18 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف غزل المحلة نظيره سموحة في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة السادسة عشرة للمسابقة فيما تعادل سموحة مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة

فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات في الدوري للتقدم في سباق مراكز المسابقة ومواصلة الأداء المتميز بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة

في المقابل طالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة بإحترام الخصم الذى يسير بصورة طيبة هذا الموسم مشدداً على صعوبة المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة تساهم في تعديل وضع الفريق السكندرى بجدول المسابقة في ظل تقارب النقاط مع منافس اليوم.