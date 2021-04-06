شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 / 4 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 2021 بالدوري المصرى، حيث يلتقى غزل المحلة مع سموحة على استاد غزل المحلة فيما يواجه أسوان نظيره إنبى على ستاد أسوان بإفتتاح منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة غزل المحلة وسموحة

تقام مباراة غزل المحلة وسموحة في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد غزل المحلة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة السادسة عشرة للمسابقة فيما تعادل سموحة مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

موعد مباراة أسوان وإنبى

تقام مباراة أسوان وإنبى في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد أسوان الرياضى في مواجهة صعبة يدخلها زهرة الجنوب بعد الخسارة من سموحة بخماسية دون رد في الجولة السادسة عشرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه عشرة أهداف وتلقت شباكه 21 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 نقطة فاز في 6 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.