شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي: استبعادى من المنتخب بسبب السن "غير مقنع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا الإنجليزي، أنه لا يمانع الانضمام لصفوف منتخب مصر بدون المشاركة أساسيًّا أو ارتداء شارة القيادة.

وقال المحمدي، في تصريحات تليفزيونية: "النقطة المهمة هي الصعود، والأجواء كانت صعبة في كينيا، وهناك لاعبون ابتعدوا عن المنتخب فترة طويلة، وكان الأهم هو التأهل، والفترة القادمة صعبة بسبب تصفيات كأس العالم، ولابد أن يقدر الناس ظروف المنتخب والتجمع في فترات صغيرة بيكون صعب".

وتابع المحمدى: "الفترة القادمة هيكون في فترة أطول، والجهاز الفني يستطيع أن يرى اللاعبين بشكل أكبر، وأتمنى الانضمام للمنتخب في الفترة القادمة؛ لأن هذا شرف لأى لاعب".

واستطرد: "استبعادي عن المنتخب مع حسام البدري وجهة نظر فنية تُحترم طبعًا، ممكن الفترة دي الجهاز يعتمد على عناصر تانية، لكن الفترة الجاية رأيي إنه هيعتمد على أصحاب الخبرات أكتر، فيه عناصر شابة انضمت هتبقى مفيدة للمنتخب".

وأردف: "مؤمن بمقولة ان الجهاز الفني له الرأي الأول والأخير ولكن في رأيي إن اللاعبين أصحاب الخبرات لازم يكونوا موجودين علشان يفيدوا القائمة حتى لو مش هيشاركوا أساسي، علشان تدي اللعيبة المنضمة حديثًا الخبرات، مع كوبر مكنتش بنضم في الأول ولما لعبت في الجابون قدمت بطولة مميزة، مش شرط إني ألعب أساسي علشان انضم، دي رؤية الجهاز الفني".

وتابع المحترف افي الدوري الانجليزي تصريحاته:"وارد يكون عامل السن سبب في عدم ضمي، لكن في ناس أكبر مني انضمت عادي، علشان كده أنا شايف إن ده سبب غير مقنع، ممكن يكون بيفكر ينزل بالسن ولكن المرحلة الجاية مختلفة".

واختتم أحمد المحمدي: "بخصوص شارة القيادة، أنا بقالي سنين في إنجلترا والمدير الفني هو اللي بيقرر مش بالأقدمية، الموضوع مختلف برة مصر، أنا بالنسبالي اتعودت إن لو المدير الفني مش هيختارني كابتن خلاص عادي، لو أنا موجود مع المنتخب والشارة هتبقى مع حد تاني معنديش مشكلة".