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فوزي البنزرتي: هذا الثنائي الأفضل في الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فوزي البنزرتي، المدير الفني للفريق الأول لنادي الوداد المغربي، إن الزمالك نادي كبير وهو من أفضل الأندية في مصر وأفريقيا، ولديه لاعبين مميزين، وقادر على التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا في نسختها الجارية، حال وصوله إلى دور الثمانية.

وأضاف: «هناك أكثر من لاعب مميز في نادي الزمالك، على رأسهم لاعب خط الوسط التونسي فرجاني ساسي، والجناح المغربي أشرف بن شرقي»، مؤكدًا: «الثنائي يُقدم مستوى مميز للغاية مع الأبيض».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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