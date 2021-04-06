شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي البنزرتي: الترجي عمره ما يتلاعب بالنتائج مع المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، أن نادي الترجي التونسي سيخوض مباراة مولودية الجزائر من أجل الفوز.

وقال البنزرتي، في تصريحات تليفزيونية: «عشت كثيرًا مع نادي الترجي.ز الفريق التونسي لن يتهاون أمام مولودية الجزائر، وسيلعب بكل قوة من أجل تحقيق الفوز».

وأضاف: «الترجي من الفرق الكبيرة في أفريقيا، وعمره ما يتلاعب في النتائج مع أي فريق، الروح الرياضية أهم من كل شيء»، موضحا: «الترجي بيلعب أي مباراة على الفوز بعيدًا عن أي حسابات».

يُذكر أن الترجي سوف يلتقي مع مولودية الجزائر، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.