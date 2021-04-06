شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوداد: لا نخشى مواجهة الأهلي .. وهدفنا الفوز ببطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، أن فريقه لا يخشى مواجهة النادي الأهلي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال البنزرتي، في تصريحات تلفزيونية: «نخوض كل مباراة بمباراتها، هدفنا الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا في نسختها الجارية».

وأضاف: «في حال مواجهة الوداد أي فريق عربي في دور الثمانية ستكون مباراة قوية، خاصة أن الفرق التي تأهلت قوية للغاية»، مضيفًا: «لا نخشى مواجهة الأهلي في دور الثمانية، الوداد يرغب في الفوز بالبطولة، وبالتالي يجب أن يكون مستعدا لمواجهة أي فريق».

وتابع: «كل الفرق التي تأهلت إلى دور الثمانية قوية للغاية، وأي فريق لديه حظوظ في الفوز بالبطولة الأفريقية».