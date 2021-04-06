شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي: لا أمانع الانضمام للمنتخب بدون الشارة.. واستبعادي بسبب السن أمر غير مقنع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد احمد المحمدي، الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا الإنجليزي، أنه لا يمانع الانضمام لصفوف منتخب مصر بدون المشاركة أساسيًا أو ارتداء شارة القيادة.

وقال المحمدي، في تصريحات تليفزيونية: «النقطة المهمة هي الصعود، الأجواء كانت صعبة في كينيا وفيه لعيبة بقالها فترة بعيدة عن المنتخب، كان الأهم هو الصعود والتأهل، الفترة الجاية صعبة علشان تصفيات كأس العالم، الناس لازم تقدر ظروف المنتخب والتجمع في فترات صغيرة بيكون صعب الأداء والأهم هو الأداء».

وتابع: «الفترة الجاية هيكون في فترة أطول الجهاز يقدر يشوف اللعيبة بشكل أكبر، أتمنى الفترة الجاية أكون موجود وده شرف كبير لأي لاعب».

وأضاف: «استبعادي عن المنتخب مع حسام البدري وجهة نظر فنية تحترم طبعًا، ممكن الفترة دي الجهاز يعتمد على عناصر تانية، لكن الفترة الجاية رأيي إنه هيعتمد على أصحاب الخبرات أكتر، فيه عناصر شابة انضمت هتبقى مفيدة للمنتخب».

وواصل المحمدي: «مؤمن بمقولة ان الجهاز الفني له الرأي الأول والأخير ولكن في رأيي أن اللاعبين أصحاب الخبرات لازم يكونوا موجودين علشان يفيدوا القائمة حتى لو مش هيشاركوا أساسي، علشان تدي اللعيبة المنضمة حديثًا الخبرات، مع كوبر مكنتش بنضم في الأول ولما لعبت في الجابون قدمت بطولة مميزة، مش شرط أن ألعب أساسيا علشان انضم، دي رؤية الجهاز الفني».

وتابع المحترف في الدوري الإنجليزي: «وارد يكون عامل السن سبب في عدم ضمي، لكن في ناس أكبر مني انضمت عادي، علشان كدة أنا شايف إن ده سبب مش مقنع، ممكن يكون بيفكر ينزل بالسن ولكن المرحلة الجاية مختلفة».

واختتم احمد المحمدي تصريحاته «بخصوص شارة القيادة، انا بقالي سنين في إنجلترا والمدير الفني هو إلى بيقرر مش بالأقدمية، الموضوع مختلف بره مصر، انا بالنسبالي اتعودت إن لو المدير الفني مش هيختارني كابتن خلاص عادي، لو أنا موجود مع المنتخب والشارة هتبقى مع حد تاني معنديش مشكلة».