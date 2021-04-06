شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستحق محمد صلاح شارة الكابتن في المنتخب؟.. أحمد المحمدي يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لنادي أستون فيلا، أن أزمة عمرو وردة خلال بطولة أمم أفريقيا السابقة كان من الممكن أن يتم حلها بشكل أفضل.

وقال المحمدي، في تصريحات تلفزيونية: مساندتي لعمرو وردة كانت في مرحلة وعدت، معتقدش إن ده يكون سبب في دماغ المدير الفني إني أبقى مستبعد من المنتخب.

وتابع: «حسام البدري هو اللي يقدر يجاوب اذا كان ده سبب ولا لأ، لكن لما تيجي تبص للمشكلة دلوقتي كان ممكن تتحل بشكل أفضل، بس الواحد بيتعلم بقراراته ويكون في حل أفضل، تعاملي مع عمرو وردة عادي من فترة لفترة».

وأضاف: «لو أنا هختار كابتن منتخب مصر، محمد صلاح الأجدر، خبرات وضغوطات كبيرة بيتعرض ليها، عارف ازاي يتعامل ازاي مع المواقف المختلفة وهو الأنسب من بين العناصر الحالية».