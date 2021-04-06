شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وريال مدريد.. موعد المباراة وتردد القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، يقود فريقه ليفربول الإنجليزي خلال المباراة الأهم هذا الموسم أمام ريال مدريد الإسباني الثلاثاء 6-4-2021 ضمن جولة الذهاب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد بتوقيت القاهرة 6-4-2021

تقام مباراة ليفربول وريال مدريد الإسباني في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 6-4-2021، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وينتظر عشاق محمد صلاح، هذا اللقاء بفارغ الصبر لرؤيتهم ماذا يفعل النجم المصري خلال هذا اللقاء خاصة وأنه هو الأول بعد تعرضه للإصابة الموجعة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في أوكرانيا والذي فاز به الملكي بثلاثية مقابل هدف وحيد سجله ساديو ماني.

ملعب مباراة ليفربول وريال مدريد- الفريدو دي ستيفانو

ملعب ألفريدو دي ستيفانو هو ملعب تم افتتاحه في 9 مايو 2006، ويقع في مدينة ريال مدريد الرياضية وتم تسميته بأحد أهم اللاعبين الذي سطروا أسمائهم بأحرف من ذهب في تاريخ ريال مدريد وهو ألفريدو دي ستيفانو.

هذا الملعب يستخدم غالبا لتمارين فريق ريال مدريد وأيضا يستضيف مباريات أكاديمية ريال مدريد ومباريات ريال مدريد كاستيا وسيلعب فريق ريال مدريد الأول بقيه مباريات موسم2021 على ارضية هذا الملعب بسبب اعمال التجديد في ملعب السنتياجو برنابيو خلال هذه الفترة.

والملعب يعتبر حاليا ضمن مدينة ريال مدريد الرياضية، والمنشأة الجديدة لتمارين الفريق تقع خارج حدود المدينة مدريد في منطقة تسمى فالديبابيس. والملعب يمنكه استيعاب ما يقارب 12،000 متفرج، ولكن حاليا اللقاءات تلعب بدون جماهير بسبب الإجراءات الإحترازية من كوفيد 19.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 6-4-2021

ينقل هذا اللقاء الهام والمرتقب لعشاق الكرة في العالم أجمع على شبكة قنوات بين سبورتس القطرية التي تمتلك حقوق البث حصريا لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021، ومن المقررر أن يعرض اللقاء على قناتين هما:

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معلق مباراة ليفربول وريال مدريد 6-4-2021

يذيع لقاء ريال مدريد وليفربول الذي يقام على أرض معلب النادي الملكي، الفريدو دي ستيفانو في العاصمة المدريدية، المعلق التونسي المخضرم، عصام الشوالي.

تشكيل ليفربول وريال مدريد الثلاثاء 6-4-2021

ومن المفترض أن يدفع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بتشكيلة متوقعة أمام ريال مدريد، حراسة المرمى: أليسون بيكر، الدفاع: ارنولد- فيليبس- كاباك- روبيرتسون، الوسط: فابينو- ميلنر- تياجو ألكانتارا، والهجوم: ماني- فيمينو- محمد صلاح.

ومن المتوقع أن يدفع زيدان بتشكيلة قوية أمام ليفربول الإنجليزي، حراسة المرمى: تيبو كورتوا، خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، رافاييل فاران، ناتشو، فيرلاند ميندي، خط الوسط: كاسيميرو، إيسكو .. لوكا مودريتش، خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.