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نادر السيد: الأندية لا تمثل مصر فى بطولات أفريقيا

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادر السيد، حارس مرمي الزمالك والأهلي السابق، إن الأندية لا تمثل مصر في البطولات الأفريقية، مثلما يتردد من الجميع خلال الفترة الماضية.

وأوضح السيد، في تصريحات تليفزيونية: «المنتخبات الوطنية هي التي تمثل مصر فقط وليس الأندية، فالأهلي والزمالك يمثلان نفسيهما في البطولات الأفريقية».

وأضاف: «الأندية تضم محترفين من دول أخرى فمن الطبيعي أنهم لا يمثلون مصر مثل الزمالك يضم أشرف بن شرقي وهو لاعب مغربي والأهلي يضم على معلول وهو لاعب تونسي».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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