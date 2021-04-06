شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: الأندية لا تمثل مصر فى بطولات أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادر السيد، حارس مرمي الزمالك والأهلي السابق، إن الأندية لا تمثل مصر في البطولات الأفريقية، مثلما يتردد من الجميع خلال الفترة الماضية.

وأوضح السيد، في تصريحات تليفزيونية: «المنتخبات الوطنية هي التي تمثل مصر فقط وليس الأندية، فالأهلي والزمالك يمثلان نفسيهما في البطولات الأفريقية».

وأضاف: «الأندية تضم محترفين من دول أخرى فمن الطبيعي أنهم لا يمثلون مصر مثل الزمالك يضم أشرف بن شرقي وهو لاعب مغربي والأهلي يضم على معلول وهو لاعب تونسي».