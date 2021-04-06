شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي والمصري في الدوري .. عبد الرحمن يعود للدروايش بعد 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة إيهاب جلال عن قائمة الفريق الرسمية التي تستعد لديربي القناة ومواجهة النادي المصري البورسعيدي بعد الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري العام .
وشهدت القائمة عودة الثلاثي المصاب عبدالرحمن مجدي ومحمد صادق وأحمد مصطفى عقب تماثلهم التام للشفاء، بينما خرج محمد هاشم من اختيارات إيهاب جلال بسبب الإيقاف .
وجاءت القائمة على النحو الآتي:-
حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي
خط الدفاع: احمد كاستيلو، مروان الصحراوي، محمد عمار، عبدالله جمعة، رضوان شريفي، حسين السيد
خط الوسط: عماد حمدي، محمود دونجا، عمر الوحش، نادر رمضان، محمد حسن، محمد عادل.
خط الهجوم: محمد صادق، محمد بيومي، مصطفى فارس، عبدالرحمن مجدي، احمد مصطفى، محمد عبدالسميع، أحمد مدبولي
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