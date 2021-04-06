شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي والمصري في الدوري .. عبد الرحمن يعود للدروايش بعد 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة إيهاب جلال عن قائمة الفريق الرسمية التي تستعد لديربي القناة ومواجهة النادي المصري البورسعيدي بعد الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري العام .

وشهدت القائمة عودة الثلاثي المصاب عبدالرحمن مجدي ومحمد صادق وأحمد مصطفى عقب تماثلهم التام للشفاء، بينما خرج محمد هاشم من اختيارات إيهاب جلال بسبب الإيقاف .

وجاءت القائمة على النحو الآتي:-

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي

خط الدفاع: احمد كاستيلو، مروان الصحراوي، محمد عمار، عبدالله جمعة، رضوان شريفي، حسين السيد

خط الوسط: عماد حمدي، محمود دونجا، عمر الوحش، نادر رمضان، محمد حسن، محمد عادل.

خط الهجوم: محمد صادق، محمد بيومي، مصطفى فارس، عبدالرحمن مجدي، احمد مصطفى، محمد عبدالسميع، أحمد مدبولي