شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يرحل عن سموحة وينضم إلى «الأهلي» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام حسن، مهاجم سموحة، ما تردد بشأن انتقاله إلى أهلي طرابلس، الشهر الجاري، بعد أن تقدم النادي الليبي بعرض لاستعارته مقابل مليون دولار.

وشارك لاعب سموحة، عبر حسابه على «انستجرام»، صورة له من إحدى الصفحات التابعة للنادي الليبي، كُتب عليها: «حسام حسن قريبا في الأهلي».

حسام حسن لاعب سموحة على أعتاب أهلى طرابلس

وزار رئيس أهلي طرابلس ساسي عون، سموحة الأسبوع الماضي، ووافق النادي السكندري على إعارة لاعبه الليبي محمد الترهوني إلى الأهلي لمدة 4 أشهر، بينما أجل فرج عامر رئيس سموحة رده بشأن صفقة حسام حسن.

حسام حسن لاعب سموحة على أعتاب أهلى طرابلس

وشدد أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، على أهمية الفوز في مباراة الفريق أمام غزل المحلة، في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز. وقال نرغب في تحقيق الفوز، من أجل الصعود إلى المربع الذهبي، سموحة مكانه الطبيعي بين الكبار، قمنا بطوي صفحة مباراة المقاصة الأخيرة، والتي لم نقدم فيها كل ما لدينا. يذكر أن سموحة يحتل المركز التاسع برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز رابع الترتيب.