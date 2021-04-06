شكرا لقرائتكم خبر عن ماكيدا: الاتحاد السكندري يحقق نتائج مبهرة مع حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسباني خوان خوسيه ماكيدا، المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السكندري، أنه يتابع الكرة المصرية، خاصة زعيم الثغر خلال الفترة الماضية.

وقال ماكيدا، في تصريحات تليفزيونية: «سعيد للغاية بما يقدمه الاتحاد السكندري هذا الموسم مع حسام حسن فهو يقدم عمل كبير مع الفريق سواء في الأداء أو النتائج المميزة التي حققها هذا الموسم حتى الآن».

وأضاف: «الاتحاد السكندري بالفعل خطف صدارة الدوري المصري ولكن النادي الاهلى يملك مباريات مؤجلة كثيرة وأتمني مواصلة استمرار زعيم الثغر على نفس المستوي».