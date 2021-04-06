شكرا لقرائتكم خبر عن ماكيدا: مواجهة الريال وليفربول صعبة.. والريدز يعاني من مشاكل في الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسباني خوان خوسيه ماكيدا، المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السكندري، أن ريال مدريد يقدم نتائج جيدة خلال الفترة الحالية سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وقال ماكيدا، في تصريحات تليفزيونية: «مواجهة الريال وليفربول صعبة ولكن كل الظروف في صالح الملكي بعد النتائج الجيدة التي حققها مؤخرا والريدز يعاني من مشاكل فنية كثيرة في الدوري الإنجليزي».

وأضاف: «ليفربول يعاني من مشاكل في الموسم الخللى خاصة في خط الدفاع بعد إصابة فيرجيل فان دايك واللقاء سيكون صعب على الفريقين ولكن الريد يضم خط هجوم قوي للغاية مكون من محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو».