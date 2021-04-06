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ماكيدا: مواجهة الريال وليفربول صعبة.. والريدز يعاني من مشاكل في الدفاع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسباني خوان خوسيه ماكيدا، المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السكندري، أن يقدم نتائج جيدة خلال الفترة الحالية سواء في أو .

وقال ماكيدا، في تصريحات تليفزيونية: «مواجهة الريال وليفربول صعبة ولكن كل الظروف في صالح الملكي بعد النتائج الجيدة التي حققها مؤخرا والريدز يعاني من مشاكل فنية كثيرة في ».

وأضاف: « يعاني من مشاكل في الموسم الخللى خاصة في خط الدفاع بعد إصابة فيرجيل فان دايك واللقاء سيكون صعب على الفريقين ولكن الريد يضم خط هجوم قوي للغاية مكون من محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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