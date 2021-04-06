شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: مشادتي مع أحمد فتحي ليس لها أي علاقة بتقديم استقالتي من بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، لاعب المنتخب الوطني والزمالك السابق، إن الزمالك سيتأهل إلى الدور المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مضيفا أن الترجي سيخوض لقاء مولودية الجزائر بحثا عن تحقيق الفوز، ولن يحدث أي تلاعب في هذا اللقاء، حيث يمتلك الترجي سمعة كبيرة في القارة الأفريقية.

وأضاف ميدو، خلال تصريحاته المتلفزة مساء الاثنين: سأجلس مع إمام عاشور، من أجل تقديم النصيحة له، ووضعه على الطريق الصحيح، فهو لاعب موهوب وعليه الالتزام، وعدم الخروج عن النص.

وقال ميدو- الذي أعلن استقالته من هذا المنصب- إنه كان ينوي الاستقالة منذ 10 أيام، وأضاف: «كان من الصعب البقاء، خاصة بعدما وجدت أن أفكاري يصعب تنفيذها»، وتابع: «مشادتي مع أحمد فتحي، ليس لها أي علاقة بتقديم استقالتي، حيث كنت أنوي اتخاذ هذا القرار منذ فترة».

وأضاف: "بالمناسبة طبيعة عملي لا تتضمن التعامل مع لاعبين، لكن كانت هناك أزمة لفتحي داخل الفريق، وكانت هناك صعوبات في حلها من جانب الجميع، لذا تدخلت في هذا الموضوع".

وأوضح أن شريف إكرامي قادر على تجاوز الهدف الذي سكن مرماه في لقاء الرجاء، فهو يمتلك شخصية قوية، ويستطيع تحمل الضغوطات، ومشكلة اهتزاز نتائج بيراميدز، هي أن كرة القدم ليست داخل الملعب فقط، لكن المنظومة تجتهد وتبذل أقصى ما لديها، من أجل تحقيق أهداف النادي.