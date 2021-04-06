شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي بلدوزر النتائج الإيجابية مع المهندس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق شباب الأهلي تحقيق الانتصارات وحصد النقاط منذ تولي المهندس مهدي علي مسؤولية الفرسان في ديسمبر الماضي.

وحافظ الفرسان على سجلهم خالياً من الهزائم في 2021، ليكون الفريق الوحيد الذي لم يعرف مرارة الهزيمة هذا العام حتى الآن (على مستوى الدوري وكل البطولات).

عانى شباب الأهلي كثيراً أمام الفجيرة، وكاد أن يسقط في فخ الخسارة، حين تقدم المنافس بهدفين، لكن ريمونتادا جديدة حققها الفريق ليحصد العلامة الكاملة، في مباراة أهدر فيها إدواردو ركلة جزاء، وسجل فيها ماشاريبوف هدفاً وصلت أصداؤه إلى الرياض.

ورفع الفرسان غلتهم دون خسارة مع المهندس إلى 13 مباراة في الدوري، والمباراة رقم 20 على مستوى كل البطولات، ليقترب فرسان مهدي علي من معادلة الرقم القياسي «الأحمر» السابق مع الروماني كوزمين (23 مباراة).

وأنهى النصر عقدة التعثر في كل الزيارات إلى «دار الزين»، لينجح العميد مع الأرجنتيني رامون دياز في تحقيق أول انتصار في ملعب هزاع بن زايد، وأول فوز في ملعب العين على وجه التحديد منذ عقد من الزمن.

وأصبح النصر بالنقاط الثلاث التي كسبها على حساب «الزعيم» على مشارف تحقيق رقم قياسي على مستوى حصاد النقاط في المحترفين، بعدما رفع غلته إلى 42 نقطة، ليصبح على بعد نقطتين فقط من معادلة الرقم الأفضل في مسيرته الذي تحقق موسم 2013-2014 برصيد 44 نقطة.