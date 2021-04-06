شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن دلموك: فروسية الإمارات جديرة بالتحليق عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، عن اعتزازه وفخره بالثقة الغالية التي أولاها إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتكليفه برئاسة نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، معتبراً أنه فرد واحد يعمل ضمن فريق يسعى لهدف واحد وهو رفع اسم الدولة عالياً في مجال الخيل والفروسية، والظهور بطريقة مميزة ترضي كل من يعمل في هذا المجال.

وقال الشيخ راشد بن دلموك في حوار مع وكالة أنباء الإمارات: «لا يخفى على أحد الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للشباب الذين هم مستقبل الدولة، وحتى نكون أهلاً لهذه الثقة فنحن مطالبون دائماً بابتكار أفكار جديدة ودراستها وهو ما نسعى إلى القيام به».

وعن التحديات التي واجهته مع استلام المنصب وفي ظل الجائحة قال: «إن «كوفيد 19» أثّر في دول وحكومات ولكن ذلك لن يكون عذراً أمامنا لنوقف سقف أحلامنا وطموحاتنا، بل سننظر للموضوع بإيجابية ونتعلم من تجارب الآخرين في إدارة هذه الأزمة ونختار أفضل الطرق، معتبراً أنه برغم الظروف التي صاحبت كأس دبي العالمي إلا أنه كان مميزاً في نسخته ال25، ما عكس الصورة للعالم عن مدى قدرة دولة الإمارات في استضافة أكبر الأحداث وأهمها، بالرغم من جميع الظروف».

وأضاف أن كأس دبي العالمي هو أحد أهم السباقات على مدى ال25 سنة الماضية، وقد شهد تطوراً في جميع الأعوام ولذلك سنبقى دائماً نسعى لطرح أفكار جديدة ومتميزة لتنظيم هذا الحدث وإظهاره في أفضل حلّة.

وأضاف: «نحن كإدارة جديدة نظرتنا إيجابية للأمور، وسنعمل بجد لسد جميع الثغرات التي كانت في السابق، والاستفادة من كل ما هو مميز في مجال هذه الرياضة، والعقلانية تستوجب التعلم من الأخطاء لتجنبها، ونحن على دراية بجميع الأسباب، ودورنا سيرتكز على سد جميع الثغرات وحل جميع الإشكاليات، وأن تكون علاقاتنا مع جميع الاتحادات الدولية تسودها الشفافية والعقلانية ونحن على ثقة كبيرة بأن الأمور ستتجه نحو الأفضل».

واختتم قائلاً: «مع صعوبات التوقعات لما سيكون عليه الموسم القادم في ظل هذه الجائحة لكننا إيجابيون جداً، وعلى استعداد في جميع الحالات سواء انتهت الأزمة وهذا ما نتمناه، أو استمرت الأمور على ما هي عليه، وسنحاول تقديم الأفضل وطرح الأفكار بما يتماشى مع هذه الأزمة».