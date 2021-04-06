شكرا لقرائتكم خبر عن محمود رزق: الزمالك فاوضني.. وودعت باتشيكو في يوم رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود رزق، لاعب الاتحاد السكندري، أنه تلقى عرضا من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، موضحا أنه يترك مصيره بيد مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد مصيلحي، ويحترم قرارهم، سواء بالبقاء مع زعيم الثغر أو الرحيل.

وقال رزق، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس2، إنه حرص على وداع باتشيكو في يومه الأخير بمصر عقب رحيله عن الزمالك، موضحا أن المدرب كان صاحب فكرة التفاوض معه، وتربطهما علاقة جيدة، لذلك حرص على التواجد في وداعه وتقديم هدية تذكارية له.

وثمّن رزق الفوز الثمين الذي حققه الاتحاد على المقاولون، موضحا أنه يسعى مع زملائه لتنفيذ تعليمات حسام حسن، المدير الفني، حتى يكون الفريق في المكانة التي تليق به، وتتماشى مع الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به الفريق من جماهير الإسكندرية.

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على حساب ضيفه المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين، منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم المقاولون العرب مبكرًا فى الدقيقة الرابعة بهدف لويس إدوارد، وتم تأكيده بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وأدرك الاتحاد التعادل المدافع مصطفى إبراهيم في الدقيقة 23، وأضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني لسيد البلد في الدقيقة 35، قبل أن يسجل روماريو ويلياميز الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، وقلص يوسف الجورهي النتيجة بالهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 80، وأضاف عبد السميع سيمو هدف الاتحاد الرابع في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يقفز الاتحاد السكندرى للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً، وتلقت شباكه 20 هدفا، في المقابل يتجمد رصيد المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.