شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يختار "تصدى" جنش أمام المولودية ضمن الأفضل بالجولة الخامسة بأبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت صفحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، تصدِّى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك أمام مولودية الجزائر، ضمن أفضل تصديات حراس المرمى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات من دورى أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقى على موقع "فيسبوك"، فيديو لأفضل التصديات وشملت ثلاثة حراس مرمى خلال هذه الجولة ووصفتهم بالأفضل، حيث جاء تصدى توفيق موساوى حارس شباب بلوزداد الجزائرى، وتصدى حارس مازيمبى إبراهيما بوسو مونكورو، بالإضافة إلى تصدي جنش فى آخر لحظات مباراة المولودية الجزائرى.

واختارت صفحة البطولة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، في مقدمة المرشحين لنيل الجائزة، بعدما قاد الزمالك للفوز على مولودية الجزائر بهدفين نظيفين، بجانب الجزائرى أمير سعيود لاعب شباب بلوزداد الجزائرى، وريكاردو جوميز لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، وكليتوس تشاما لاعب سيمبا التنزانى.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًّا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.