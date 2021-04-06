أحمد المحمدى: سأتجه للتدريب بعد اعتزالى وصلاح الأجدر بشارة قيادة المنتخب

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القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي، أن أزمة عمرو وردة خلال بطولة أمم إفريقيا الماضية، كان من الممكن أن يتم حلها بشكل أفضل.. ومساندتي لوردة كانت مرحلة وانتهت، ولا أعتقد أن يكون ذلك سببا يجعل المدير الفني يستبعدنى من قوام الفراعنة.

وقال المحمدى، في تصريحات تليفزيونية: "حسام البدري هو الذى يستطيع أن يجيب على هذا السؤال إذا كان استبعادى من المنتخب بسبب مساندتى لعمرو وردة أو غير ذلك، لكن عندما تنظر إلى المشكلة حاليا كان من الممكن حلها بشكل أفضل لكن الواحد بيتعلم بقراراته".

وأضاف: "لو هختار كابتن منتخب مصر، فمحمد صلاح الأجدر، خبرات وضغوطات كبيرة بيتعرض لها، ويعلم كيف يتعامل مع المواقف المختلفة، وهو الأنسب من بين العناصر الحالية والأفضل لصلاح الاستمرار في ليفربول".

وتابع: "صلاح لاعبًا في ليفربول وهو صاحب القرار الأول والأخير بشأن مستقبله دائما أتحدث معه، وأخبره بأنه لن يجد أفضل من الدوري الإنجليزي، وأنه يلعب في فريق كبير حاصل على كل البطولات، وبقاؤه أفضل له من الرحيل، صلاح أصبح من أساطير النادي حاليًا".

واختتم المحمدى حديثه: "سأتجه للتدريب بعد اعتزال الكرة، حاليًا أحصل على دورات تدريبية أونلاين، وفى الموسم القادم سأكون قد انتهيت من الدورات".